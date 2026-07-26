"Si el tabaco es tan nocivo, ¿por qué sigue siendo un producto de venta legal?"

Barcelona 05/04/24 Barcelona. Personas fumando en las terrazas del centro de la ciudad de Barcelona. Futura ley anti tabaco. AUTOR: MANU MITRU / EPC

Jacobo Vieites



La nueva ley del tabaco se presenta como una medida de salud pública. Ojalá lo sea. Pero deja una pregunta difícil de eludir: si el tabaco es tan nocivo -y la evidencia científica así lo demuestra-, ¿por qué sigue siendo un producto de venta legal? La respuesta nunca es sencilla. Pero debemos recordar que cada cajetilla aporta una importante recaudación al Estado a través de los impuestos, sobre un 78% de su precio.

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Es llamativo que un producto de tal peligrosidad siga generando miles de millones para las arcas públicas mientras se legislan nuevas multas. Será malo para quien lo consume, pero muy rentable para quien lo grava. También resulta inevitable pensar que un ministerio cuya gestión ha desembocado en una huelga sanitaria pueda buscar una mejora de imagen.

Así las cosas, conviene preguntarse si educar no será más eficaz que prohibir hasta el extremo. La historia demuestra que las prohibiciones, desde la Ley Seca estadounidense hasta otros ejemplos más recientes, rara vez eliminan un consumo; con frecuencia solo incrementan su atractivo, alimentando el mercado ilegal. No soy fumador. Aún así creo que la mejor política, también la sanitaria, no es la que más prohíbe, sino la que más convence.