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"Un susto mayúsculo en los FGC"

Usuaris dels FGC pugen al tren a l’estació de Sabadell Plaça Major dimarts passat, dia de vaga. | ÀLEX RECOLONS / ACN

Usuaris dels FGC pugen al tren a l’estació de Sabadell Plaça Major dimarts passat, dia de vaga. | ÀLEX RECOLONS / ACN

Màrius Pla

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Hacia las dos y media de la tarde cogemos los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en la estación de las Tres Torres en dirección Provença. El tren va completamente lleno y nosotros dos estamos en la plataforma y delante de la misma puerta. En la estación de Muntaner se abren las puertas del vagón, no entra ni una mosca y las personas miran y se desplazan a otros vagones, pero una señora se queda impávida delante y no se lo piensa dos veces y presiona para entrar.

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Mi mujer, ante la presión hace amago de salir para que pueda entrar y con el empuje y el giro su pie derecho, no encuentra el suelo y se le va hundiendo toda la pierna en el pequeño foso que hay entre el tren y el andén. Intento ayudarla y yo también caigo al suelo. Empieza a sonar el pitido de cierre de puertas y nos cunde el pánico. De pronto, unos jóvenes salen del tren y ayudan a mi mujer estirando todo el cuerpo hacia arriba, mientras otro señor hace fuerza aguantado las puertas del vagón y evitando que se cierren.

Al final consiguen liberar toda la pierna y nosotros dos nos quedamos fuera, en el andén, aturdidos y sobresaltados. Mientras el tren arranca, me da tiempo para ver en el vagón a la mujer que ha provocado toda la situación y no puedo más que increparla, mientras su cara permanece impávida. Queda el susto y la visita al médico, pero desde aquí un mayúsculo agradecimiento a las personas que nos ayudaron en un momento tan determinante.

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