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"La superficialidad de la opinión pública lleva al discurso populista"

Vox pide en la Audiencia Nacional la prisión provisional del expresidente Zapatero

Vox pide en la Audiencia Nacional la prisión provisional del expresidente Zapatero

Alba Ros

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Está claro que sin pluralidad no hay democracia, pero la polarización actual resulta insostenible. El problema no está en la existencia de distintas posiciones, sino en la sensación general de sentir que opinar sobre determinados asuntos conlleva consecuencias sociales que terminan por sentenciar a una persona en términos de identidad.

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La complejidad de las sociedades posmodernas no puede reducirse a dos parámetros; no todo es blanco o negro. Lo más sensato, de hecho, sería desarrollar el pensamiento crítico a partir de una comprensión más profunda no solo del discurso, sino también del problema en sí. El pensamiento crítico exige matices, cuestionamiento y una voluntad de revisar las propias ideas, elementos que parecen no tener cabida en el debate público actual.

La superficialidad de la opinión pública favorece la aceptación de discursos populistas que ofrecen respuestas simples a problemas complejos.

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