"Lo que Trump no quiso ver en la Super Bowl"
Bad Bunny durante su espectáculo en la Super Bowl 2026
Enrique López de Turiso
Albergo mis reservas en relación con el reguetón y el trap latino. He de reconocer, no obstante, el pedazo de espectáculo de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl. No me explico cómo Trump pudo recabar el voto latino para acto seguido perseguirles y arrestarles por su mero color de la piel. Este hombre no se entera de que Bud Bunny representa a los más de 65 millones de latinos en EEUU, que alcanzan el 20% de la población total del país.
Más del 50% de los hispanos estadounidenses viven en California, Florida y Texas y contribuyen a su gran riqueza. EEUU es la segunda comunidad hispanohablante en el mundo después de México. A Trump le gusta erigirse en modelo del EEUU castizo que huele a alcanfor.
Pero EEUU sigue siendo un país avanzado, plural, con muchas facetas que emular. Frente a su gruñona ancianidad, juventud latina. Opuesto a su racismo, diversidad americana. Inserción a cambio de xenofobia. Más allá de sus bravatas, productividad. Influencia cultural y económica como forma de desterrar su segregacionismo. Eso es lo que Trump no quiso ver en la Super Bowl.
