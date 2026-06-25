"Somos la suma de nuestros recuerdos"

Detectados cinco casos de alzheimer por contagio.

Francisco Cuevas



A menudo observamos nuestra existencia a través del cristal de la fragilidad, temerosos de que la memoria -ese hilo sutil que nos une a lo que fuimos- pueda romperse. El alzheimer y la ineludible flecha del tiempo nos recuerdan, ciertamente, que somos seres finitos, sujetos a cambios que escapan a nuestro control. Sin embargo, en lugar de vivir bajo el peso de esta realidad como una tragedia, propongo verla como el motor que da un valor infinito a nuestro presente.

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Es verdad: no somos más que la suma de nuestros recuerdos, pero eso es, precisamente, un privilegio asombroso. El hecho de que nuestra identidad sea un tejido vivo, cambiante y vulnerable es lo que nos permite reinventarnos cada día. La vida no nos exige ser monumentos inamovibles, sino cauces de un río que siempre fluye. Que la memoria sea frágil no la hace menos valiosa; por el contrario, nos invita a cuidar cada instante con una delicadeza especial, comprendiendo que la belleza de un recuerdo reside, en parte, en su propia capacidad de ser efímero.

La edad es solo un número ante el juez supremo que es el tiempo, pero ese mismo juez nos otorga el regalo más preciado: la capacidad de sentir, incluso ante la incertidumbre de lo que nos depara el destino, conservamos el poder de decidir cómo habitamos el ahora. La fragilidad no es debilidad; es la característica que nos hace humanos, que nos permite empatizar y reconocer que cada segundo compartido es un acto de creación pura.

Más allá de lo que el tiempo pueda llevarse, nos queda la huella que dejamos en los demás. Esa es nuestra verdadera permanencia. No somos solo un archivo de recuerdos que se custodian; somos la luz que emitimos hoy. Por ello, lejos de la desolación, celebremos la oportunidad de existir. Vivir sabiendo que el tiempo es inexorable nos libera de lo superfluo y nos permite enfocarnos en lo único que realmente importa: la profundidad de un abrazo, la honestidad de una mirada y la gratitud por haber estado presentes.