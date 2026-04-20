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"El suelo y la integración metropolitana"
Bloques de edificios en Bellvitge / Ferran Nadeu
Daniel Álvarez
La crisis de la vivienda en España no se solucionará mientras las capitales sigan asfixiadas administrativamente. Ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao han agotado su suelo porque están rodeadas de municipios dormitorio -como L'Hospitalet de Llobregat, Getafe o Barakaldo- que funcionan como compartimentos estancos. No hablo de absorber ciudades con identidad histórica y sedes universitarias o catedralicias como Alcalá de Henares, Elche, Jerez o San Cristóbal de La Laguna.
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Hablo de núcleos cuya explosión demográfica se debe exclusivamente a su cercanía a la capital. La gestión del suelo "al por menor" encarece el producto final. Si las áreas metropolitanas se fusionaran, como recomienda la UE, se podría planificar vivienda a gran escala y abaratar servicios. La política de fronteras locales es la que realmente dispara los precios.
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