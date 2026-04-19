"Solucionen de una vez la injusticia de los coeficientes reductores de las pensiones"

Pareja de pensionistas paseando por la calle. / Inaki Osorio / FDV

Rufino Espino



La población tiene que enterarse de cómo funciona el sistema contra las personas mayores. Explicaré mi caso, que es muy semejante al de las 900.000 personas a nivel nacional. Tengo 72 años, he cotizado durante 44 años y 3 meses, sufrí un infarto severo con 57 años, a los 58 pasé al paro y a los 61 me jubilaron. Desde entonces, junio de 2014, tengo una cadena perpetua con coeficiente reductor del 24% mensual.

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Actualmente, cualquier persona con la edad estipulada y con 38 años y 3 meses puede jubilarse con el 100%. En resumen; estamos penalizados por haber empezado a trabajar a temprana edad y haber perdido el trabajo por diferentes causas, ¿esto es justo? La Asociación ASJUBI40 lleva luchando más de una década para paliar esta injusticia.

El último logro fue el 13 de noviembre de 2025, cuando por mediación de Podemos se presentó una moción en el Congreso, solicitando la anulación de los coeficientes reductores, se sometió a votación con el resultado de 180 a favor, 170 abstenciones y ningún voto en contra. Han pasado más de cuatro meses y el silencio del Gobierno es inexplicable. ¿Acaso esperan que sigamos falleciendo por nuestras edades avanzadas? Por desgracia esto ocurre a diario.

Gobierno progresista y demás partidos, solucionen ya esta injusticia, votasteis a favor, ya no hace falta recurrir a ningún organismo, se trata solo de voluntad política, está en vuestras manos hacerlo oficial.