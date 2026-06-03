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"La solución a los problemas de los pensionistas llegará con su muerte"
Barcelona. . 07.05.2025. Sociedad. Un grupo de pensionistas, jubilados, camina por la Diagonal con bastones de trekking. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC
Luis Ortiga
Promesas a los pensionistas sabiendo que no tienen intención de cumplirlas. Manda la hipocresía.Tres ejemplos. Primero: penalización a las largas carreras. Se aprueban PNL y mociones en parlamentos autonómicos y el Congreso para cambiar la ley y eliminar la penalización. Sin embargo, algunos de los que votaron a favor cambian su voto a la hora de la verdad. Actualmente, el gobierno ha votado a favor la moción para la eliminación y acto seguido emite un escrito en el que indica que no está de acuerdo en hacerlo.
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Segundo: pensionistas mutualistas. El Gobierno se comprometió a pagar los atrasos del 2019/2022 en el año 2024. Incumplió y dijo que en el 2025. Volvió a incumplir. Los últimos datos indican que hay más de 800.000 pensionistas sin haber cobrado ni un euro. Tercero: auditoria de la Seguridad Social. Está prevista en la ley y el Gobierno la incumple.
Estos incumplimientos están permitidos por la inacción del resto de grupos. Son cómplices de la burla a la ciudadanía. Estas actitudes explican el creciente desapego y descrédito hacia la política. Parece que quieran solucionar estos problemas con la muerte de los pensionistas. Ahi se acabarán estos problemas. ¡Qué pena de gobernantes! ¡Qué pena de oposición!
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