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"La solución a los incendios es política, es decir, colectiva"
Bomberos y forestales continúan las labores de extinción de incendios en la Comunidad de Madrid / Manuel Bruque
Luis Fernando Crespo
El entorno natural de muchos pueblos del suroeste de Madrid ha desaparecido, bajo la atenta mirada y la impotencia de sus habitantes, que tienen razones de sobra para sentirte indignados, y ahora mismo es lo único que pueden hacer, y nosotros también por solidaridad con ellos. Ocurre, sin embargo, que nos guste o no la extinción del incendio depende de quienes nos gobiernan ahora, la prevención de estos desastres dependerá de quienes nos gobiernen en el futuro.
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No caben soluciones mágicas, no habrá un eureka, una medida portentosa surgida de la nada, que arregle estos desastres entre naturales y humanos, la solución es política, es decir, colectiva. Mientras podamos elegir democráticamente a quiénes articulan las políticas que cada votante considere más necesarias, no vamos a renunciar a ese derecho.
Si el problema de un incendio como este no es la suma de problemas individuales, la solución inmediata y la prevención a futuro, deben revestir ese mismo carácter general o político, existen tareas que se realizan de forma colectiva o no pueden asumirse.
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