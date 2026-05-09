Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"De solterona a mujer feliz que elige sin compromiso"
Una chica leyendo en un parque / 123RF
Silvia Gurrea
Hubo un tiempo en el que a las mujeres se nos enseñó a temer por la soledad. Hoy, ese miedo ha cambiado: no es quedarse sola, es renunciar al bienestar, al tiempo y a la tranquilidad. La soltería ha dejado de ser un castigo y la pareja ha dejado de ser un destino obligatorio, o incluso una condena, cuando la relación es insana o está marcada por el maltrato.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
'Doña Rosita la soltera', de Lorca, retrata la figura de la “solterona” como víctima de unas convenciones sociales marcadas por la época que reducían el valor de la mujer al matrimonio y la sometían al “qué dirán”. Un personaje que no solo parecía una tragedia íntima, también lo era estructural. Y aunque hoy esa presión adopte otras formas, sigue presente, a veces de manera inconsciente, cuando se cuestiona que una mujer priorice su bienestar antes que una relación desigual.
No significa que las mujeres ya no quieran amar; es que ya no aceptan hacerlo bajo estigmas o reglas que las consumen. El amor no está en crisis: lo está el modelo que lo ha representado durante generaciones. Por eso el “quedarse para vestir santos” es un temor que ya no asusta. Lo que verdaderamente me inquieta como mujer es renunciar a una vida plena para seguir moldes heredados que aún persisten.
Participaciones de loslectores
"Para que haya corruptos tiene que haber corruptores"
José Franco Llinars del Vallès
"Tinc un pis que podria llogar però em fa por l’ocupació i la desprotecció"
Sílvia Bach Sant Vicenç de Montalt
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Tribunales Juzgan en Alemania una madre e hija acusadas de contratar a un sicario para un asesinato en Mallorca
- Brote vírico Hantavirus en el crucero MV Hondius, última hora en directo: nuevos contagios, cuarentena de los pasajeros y próxima llegada del barco a Tenerife
- Al minuto Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania
- Directo Guerra en Irán, en directo: última hora | Ataques cruzados entre EEUU e Irán en el estrecho de Ormuz y tensión
- Tres meses de gratuidad Rodalies vuelve a ser de pago desde este sábado tras recuperar el 96% del servicio