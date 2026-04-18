"La solidaridad entre mayores debería ejercerse más"

Un jubilado delante de un cajero automático, en Barcelona. / Ferran Nadeu

Araceli Sanabria



Las personas mayores tenemos conciencia que sacar dinero de un cajero automático que está en la calle es estar expuestas a ser agredidas y a sufrir un robo, algo que ni las administraciones, ni los bancos tienen en cuenta. Son muchos los delicuentes que lo saben y también saben cuándo se cobran las pensiones.

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Algunas entidades bancarias solo ofrecen el servicio interior en horario de oficina, sin tener en cuenta que están privando de libertad de horario a aquellas personas vulnerables, ya que si el robo es en un cajero exterior muchas veces no tienes derecho a que te indemnicen.

Hoy, dos ancianas iban juntas a uno de esos cajeros para protegerse y me han hecho de escolta. La solidaridad entren los mayores es una ayuda que tendriamos que empezar a ejercer más.