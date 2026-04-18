Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La solidaridad entre mayores debería ejercerse más"
Un jubilado delante de un cajero automático, en Barcelona. / Ferran Nadeu
Araceli Sanabria
Las personas mayores tenemos conciencia que sacar dinero de un cajero automático que está en la calle es estar expuestas a ser agredidas y a sufrir un robo, algo que ni las administraciones, ni los bancos tienen en cuenta. Son muchos los delicuentes que lo saben y también saben cuándo se cobran las pensiones.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Algunas entidades bancarias solo ofrecen el servicio interior en horario de oficina, sin tener en cuenta que están privando de libertad de horario a aquellas personas vulnerables, ya que si el robo es en un cajero exterior muchas veces no tienes derecho a que te indemnicen.
Hoy, dos ancianas iban juntas a uno de esos cajeros para protegerse y me han hecho de escolta. La solidaridad entren los mayores es una ayuda que tendriamos que empezar a ejercer más.
Participaciones de loslectores
"Si hay multas, hay solución"
Montse Risueño Barcelona
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Al minuto Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump asegura que un acuerdo con Irán está "muy cerca"
- GATO ADOPTIVO "Prioridad nacional", ¿guiño simbólico o concesión real?
- El pódcast de EL PERIÓDICO El pódcast de EL PERIÓDICO | A la Champions, al carrer y el IVA de los libros
- AUDIENCIA DE MADRID Un entrenador de fútbol, a juicio por amenazar de muerte y gritar insultos racistas a los padres de un niño: "Panchita de mierda, te voy a meter un tiro"
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina