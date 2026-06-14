Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Sentir-se sol fa mal, oi?"
Persona en soledad. / 123RF
Xavier Serra
Quan s’acaba la festa, o l'horari laboral, i s’apaga la pantalla o deixen d’arribar notificacions, apareix el silenci. I molts descobrim una veritat incòmoda: podem estar envoltats de gent i, tanmateix, sentir-nos sols. La soledat, de vegades, és bona. Ens ajuda a pensar i a reposar. Però quan s’allarga es converteix en tristesa, desànim i buit. I aleshores busquem refugis que prometen molt i donen poc. El problema no és la manca de contactes. És la manca de comunió.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Els éssers humans no hem estat fets per acumular interaccions, sinó per estimar i ser estimats. La vida només floreix quan sortim de nosaltres mateixos per compartir-la amb els altres. Necessitem persones per estimar, no per utilitzar; per compartir, no per dominar; per construir, no per destruir. Una societat plena de relacions superficials és una societat profundament sola. Tant de bo ningú no s’hagi de resignar a sentir-se sol.
Participaciones de loslectores
"La resposta ciutadana a la visita del Papa Lleó XIV ha estat imponent"
Ignasi Martínez Sant Cugat del Vallès
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Geopolítica Corea del Norte arremete contra la UE y Corea del Sur por condenar su apoyo militar a Rusia frente a Ucrania
- Trabajos Cristina Moya, albañil, sobre el trato que recibió al inicio en la obra: "Tú lo que tendrías que hacer es estar en tu casa fregando los platos"
- MUNDIAL 2026 A Brasil no le alcanza para ganar a Marruecos solo con el golazo de Vinícius Jr.
- Seguridad Tres agentes resultan heridos en un tiroteo en Filadelfia que acaba con el atacante abatido
- Al minuto Guerra en Oriente Medio, en directo: Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra