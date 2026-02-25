Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Si volem una societat forta, cal que protegim els que la fan possible cada dia"
Barcelona 09/12/2025 Primera jornada de huelga de médicos. En la foto, sala de espera del CAP Sagrada Familia Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC
Alba Montes
La vaga de metges a Catalunya ha tornat a posar sobre la taula un malestar que fa temps que s’arrossega. Jornades molt llargues, sobrecàrrega assistencial i manca de recursos no són només queixes puntuals, sinó el reflex d’un sistema que massa sovint funciona al límit.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
La sanitat pública no pot sostenir-se només amb vocació. Necessita professionals amb estabilitat, temps per pacient i condicions dignes. Quan els metges treballen esgotats, no només pateixen ells: també se’n ressent la qualitat de l’atenció que rep la ciutadania. I això ens afecta a tots.
Una situació semblant es viu en el món de la recerca científica. Contractes temporals, finançament insuficient i poca projecció fan que molts investigadors acabin marxant a l’estranger. Parlem de “fuga de talent”, però potser el problema és que no l’estem cuidant prou des d’aquí.
Un país que no aposta de manera clara per la seva sanitat i per la seva recerca compromet el seu futur. Invertir en salut i en coneixement no és una despesa innecessària: és garantir estabilitat, progrés i qualitat de vida. Si volem una societat forta, cal començar per protegir aquells que la fan possible cada dia.
Participaciones de loslectores
"Els mestres no rebutgem els canvis, però necessitem condicions reals per fer-ho bé"
Marta Boix Mestra de l’Escola Miralletes de Barcelona
Másdebates
El debate
- Especies invasoras Llegan a España las ‘mantis’ gigantes, capaces de devorar lagartijas y ranas
- Entrevista Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': "Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre"
- Medida controvertida Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- EN CANTABRIA Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: "Es idóneo para restaurarlo"
- Tribunales El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero
- Minuto a minuto Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
- Miel, limón & vinagre Javier Ortega Smith, un desperdicio de testosterona
- NADA ES LO QUE PARECE La partida entre Illa y Junqueras
- Pasa página al Tinder Cómo ligar en una librería de Barcelona
- Motos Triumph Trident 660 y Tiger Sport 660 2026: más potencia, más carácter, más moto