"La sociedad actual"

Prisas

Adriana Murtagian



Cada vez veo con más frecuencia y tristeza la sociedad en la que estamos inmersos, donde todo el tiempo se corre no se sabe hacia dónde y para qué, donde se perdieron los valores y se hace cada vez más frecuente la "empatía vacía".

Vivimos llenos de necesidades e inmediatez. Ojalá logremos hacer una pausa y ver lo primordial de la vida en lo personal, en un mundo donde se vive en la prisa constante. Por eso elijo ir despacio.