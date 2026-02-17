.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"La sociedad actual"

Prisas

Prisas

Adriana Murtagian

0 Comentarios

Cada vez veo con más frecuencia y tristeza la sociedad en la que estamos inmersos, donde todo el tiempo se corre no se sabe hacia dónde y para qué, donde se perdieron los valores y se hace cada vez más frecuente la "empatía vacía".

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Vivimos llenos de necesidades e inmediatez. Ojalá logremos hacer una pausa y ver lo primordial de la vida en lo personal, en un mundo donde se vive en la prisa constante. Por eso elijo ir despacio.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Seguridad Social El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  2. Tratamiento experimental Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  3. CASO PLUS ULTRA Un exconsejero de Plus Ultra "vinculado" a Maduro encargó al empresario que contrató a Zapatero gestiones para la aerolínea en Venezuela
  4. Domingo 15 febrero Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
  5. Advertencia a Sanidad Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: "Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación"