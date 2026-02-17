Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La sociedad actual"
Prisas
Adriana Murtagian
Cada vez veo con más frecuencia y tristeza la sociedad en la que estamos inmersos, donde todo el tiempo se corre no se sabe hacia dónde y para qué, donde se perdieron los valores y se hace cada vez más frecuente la "empatía vacía".
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Vivimos llenos de necesidades e inmediatez. Ojalá logremos hacer una pausa y ver lo primordial de la vida en lo personal, en un mundo donde se vive en la prisa constante. Por eso elijo ir despacio.
Participaciones de loslectores
"Paradojas"
francesc reina peral Badalona
"El duelo por lo perdido no sigue el ritmo de la emergencia"
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Másdebates
El debate
- Seguridad Social El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Tratamiento experimental Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- CASO PLUS ULTRA Un exconsejero de Plus Ultra "vinculado" a Maduro encargó al empresario que contrató a Zapatero gestiones para la aerolínea en Venezuela
- Domingo 15 febrero Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
- Advertencia a Sanidad Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: "Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación"
- Suceso en Osona Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
- Transporte ferroviario Renfe recupera la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, pero mantiene cortada la línea con Málaga
- Miel, limón & vinagre José Mourinho, el arcángel de Concha Espina
- Cata Menor Cazan jabalís a mansalva, pero no los comemos
- Adiós a un negocio único ¿Por qué ha cerrado el restaurante Pork? "Hay un fundamentalismo purista que hace creer que el cerdo es malo para la salud"