"La sobremesa en compañía: antídoto contra la infelicidad"

Un grupo celebra una comida en Superlocal, en el Port Olímpic, la semana pasada. / PG

Javier González



Solemos creer que la felicidad aumenta con la libertad de elegir. Sin embargo, cuando las opciones se multiplican puede ocurrir lo contrario. La psicología denomina a este fenómeno "sobrecarga de elección": comparar demasiadas alternativas exige tanto esfuerzo que acabamos bloqueados, aplazando la decisión o dudando de haber acertado. Sucede al recorrer el catálogo infinito de una plataforma de 'streaming', ante un supermercado con decenas de yogures distintos o al comparar una pila de reseñas para no fallar al elegir un restaurante.

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El último 'Informe Mundial de la Felicidad', elaborado por la Universidad de Oxford, llega a una conclusión que apunta en la dirección opuesta: el bienestar depende mucho menos del número de opciones disponibles que de la calidad de nuestras relaciones. Confiar en los demás, contar con alguien cuando surgen dificultades y, algo que estamos perdiendo, compartir una comida influyen más en nuestra felicidad.

Comer en compañía y disfrutar de la sobremesa forma parte de una tradición mediterránea especialmente arraigada en España. Mucho antes de que Oxford lo demostrara con datos, el catalán Néstor Luján la convirtió en una forma de entender la vida que transmuta el estrés en sosiego.