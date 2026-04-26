"El sistema de loterías actual presenta fallos"

Administración de lotería de Chueca, en la calle Barquillo número 10 de Madrid, que ha vendido el segundo premio de la lotería de Navidad 2025 / Loterías y Apuestas del Estado

Dani Requena



Un hombre mayor sella un boleto, como hace cada semana. Cuando va a comprobar su premio, el lotero de confianza, al que acude desde hace años, que conoce y le tiene estima, presuntamente decide engañarlo aprovechándose de su avanzada edad, para quedarse con el premio. El hombre muere años más tarde sin saber nunca que fue millonario.

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Esto es, supuestamente, lo que ocurrió en A Coruña en 2012, a falta de que ahora la justicia diga la suya y dirima responsabilidades. Lo único que parece evidente es que el lotero usó sus contactos familiares dentro de un sistema de loterías que no es completamente público y en el que se ha comprobado que algún espabilado con mala fe podría aprovecharse de su privilegiada situación.

Por supuesto, no hay que pensar que todos los loteros son iguales. Estoy convencido de que la inmensa mayoría son excelentes profesionales que tan solo ejercen su trabajo. Sin embargo, es evidente que el sistema presenta fallos en la custodia de los boletos y en la identificación de los premiados. Y eso sí es responsabilidad de una entidad pública a la que entregamos nuestro dinero regularmente en busca de un golpe de suerte.