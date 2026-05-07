"El sistema falla a las familias vulnerables"

Barcelona, 2 de febrero de 2018 Patios escolares en transformación. Fotos generales de los patios del colegio La Farigola del Clot. Foto: Ricard Fadrique / RICARD FADRIQUE / Bcn

Mónica Martínez



El sistema falla a las personas vulnerables. Claro, solo entendemos vulnerabilidad a efectos económicos pero, ¿y los emocionales? Soy una persona con múltiples patologías discapacitantes, con un deterioro cognitivo-conductual y físico brutal en el último año. Nos tuvimos que cambiar de barrio y de piso y, por consiguiente, cambiar a la niña de colegio.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

El proceso con el Consorci d'Educació ha sido agotador, frustante, y totalmente apático con la casuística familiar. Desde enero pedimos cita para el cambio de primaria, la primera disponible era para el 4 de marzo. A partir de ese día ha sido un calvario de sensaciones desagradables de la burocràcia del sistema educativo. La respuesta final a cuatro meses de agonía ha sido para enmarcarla.

He tenido cinco citas presenciales en diferentes oficinas; siete visitas al Consorci; más de 80 llamadas telefónicas para justificar todas sus acciones en un simple correo electrónico que me he limitado a responder: No conformidad con todo. Hoy, la nena está en un colegio concertado, fabuloso, pero que no podemos pagar. El Consorci te informa de manera equivocada que las cuotas son voluntarias. Mentira. ¿De verdad ellos no saben lo que pagan las familias en un concertado?

Exigí uno público: rechazado. No hay plazas. Pero claro, te enteras que entran no escolarizados. ¿En serio? Pues sí, para eso sí que amplían el ratio. Para una familia que cotiza, está en proceso de discapacitad y ley de dependencia no hay plaza. Además, el bienestar de los niños debería ser prioritario. Estudiar la casuística familiar también.

El sistema educativo tiene miles de personas allí y cada vez que vas te atiende una diferente con unas malas ganas terribles, poca educación, hirientes y, sobre todo, con peloteo. La inspectora educativa me dijo: "primero el cambio a primaria con escolarización, luego ya vemos la ESO". Lo hago, vuelvo allí y me dice: "pues ya no lo llevamos nosotros lo de la ESO, ahora la Comisión de garantías, en dos semanas... En fin, el sistema falla a las familias vulnerables.