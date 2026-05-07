Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El sistema falla a las familias vulnerables"
Barcelona, 2 de febrero de 2018 Patios escolares en transformación. Fotos generales de los patios del colegio La Farigola del Clot. Foto: Ricard Fadrique / RICARD FADRIQUE / Bcn
Mónica Martínez
El sistema falla a las personas vulnerables. Claro, solo entendemos vulnerabilidad a efectos económicos pero, ¿y los emocionales? Soy una persona con múltiples patologías discapacitantes, con un deterioro cognitivo-conductual y físico brutal en el último año. Nos tuvimos que cambiar de barrio y de piso y, por consiguiente, cambiar a la niña de colegio.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
El proceso con el Consorci d'Educació ha sido agotador, frustante, y totalmente apático con la casuística familiar. Desde enero pedimos cita para el cambio de primaria, la primera disponible era para el 4 de marzo. A partir de ese día ha sido un calvario de sensaciones desagradables de la burocràcia del sistema educativo. La respuesta final a cuatro meses de agonía ha sido para enmarcarla.
He tenido cinco citas presenciales en diferentes oficinas; siete visitas al Consorci; más de 80 llamadas telefónicas para justificar todas sus acciones en un simple correo electrónico que me he limitado a responder: No conformidad con todo. Hoy, la nena está en un colegio concertado, fabuloso, pero que no podemos pagar. El Consorci te informa de manera equivocada que las cuotas son voluntarias. Mentira. ¿De verdad ellos no saben lo que pagan las familias en un concertado?
Exigí uno público: rechazado. No hay plazas. Pero claro, te enteras que entran no escolarizados. ¿En serio? Pues sí, para eso sí que amplían el ratio. Para una familia que cotiza, está en proceso de discapacitad y ley de dependencia no hay plaza. Además, el bienestar de los niños debería ser prioritario. Estudiar la casuística familiar también.
El sistema educativo tiene miles de personas allí y cada vez que vas te atiende una diferente con unas malas ganas terribles, poca educación, hirientes y, sobre todo, con peloteo. La inspectora educativa me dijo: "primero el cambio a primaria con escolarización, luego ya vemos la ESO". Lo hago, vuelvo allí y me dice: "pues ya no lo llevamos nosotros lo de la ESO, ahora la Comisión de garantías, en dos semanas... En fin, el sistema falla a las familias vulnerables.
Participaciones de loslectores
"Celebrar Madrid no puede reducirse a recordar el pasado"
Alicia Sánchez Boadilla del Monte (Madrid)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Convocan una manifestación en Gran Canaria contra la llegada del crucero con brote de hantavirus
- Cambio climático Nuevos estudios confirman el impacto climático de las estelas de los aviones
- Un trago sorprendente François Chartier, el canadiense que revolucionó el mundo de los sakes para seducir a los amantes del vino
- Calor extremo Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño'
- Sabores de siempre La mejor cocina casera: en estos restaurantes cocinan (casi) mejor que las abuelas