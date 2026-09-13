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"El sistema educatiu m'ha decebut i no us puc donar suport"
Manifestación durante la huelga de educación en el primer día de colegio / Jordi Otix / EPC
M.G.
A mi, el sistema educatiu m’ha decebut. La nostra experiència no ha estat positiva. Us ho dic com a mare d’un nen amb NEE, en el seu cas per altes capacitats. I ja puc imaginar que, només d’escriure-ho, alguns giraran els ulls i pensaran: "Ja hi tornem, una altra mare que es pensa que el seu fill és especial". Però aquesta és precisament una de les coses que més m’han dolgut durant tots aquests anys.
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El seu pas per la primària i secundaria ha estat, més que d’alts i baixos, de baixos i encara més baixos. Hem hagut de lluitar amb l’escola, amb l’EAP i amb tot l’entramat del sistema educatiu per intentar aconseguir que rebés algun tipus d’atenció adequada a les seves necessitats. I, malgrat tot, el que ha après durant aquests anys és què és l’avorriment, a desconnectar, a conformar-se, a no preguntar, a no demanar més del que se li ofereix…
I això és especialment dolorós quan saps que no demanes privilegis, sinó que demanes que es tingui en compte una necessitat educativa reconeguda. Hem fet totes les avaluacions necessàries, tant públiques com privades, i hem aportat tots els informes que se’ns han requerit. Però, al final, la seva atenció no ha depès tant de l’escola o del sistema com del mestre que li ha tocat.
I aquí també n’he trobat de tota mena: mestres que s’han sentit amenaçats per un alumne que qüestiona o que va més enllà, mestres sense ganes de fer un esforç més, i, malauradament, una minoria -gairebé simbòlica- de mestres amb vocació, sense prejudicis i amb una voluntat real d’acompanyar l’alumne i ajudar-lo a créixer. A moltes escoles els agrada omplir-se la boca parlant d’inclusió i d’atenció a les NEE.
Però la inclusió no pot quedar-se en un discurs, en un document o en una etiqueta. Ha de traduir-se en accions, recursos i, sobretot, en persones que vulguin fer la seva feina amb responsabilitat i vocació. No vull sentir que és un tema de recursos, ja que qui ha volgut ajudar-lo ho ha fet amb els mateixos recursos, ràtios, nou vinguts, que els que no han fet res per ell.
Per això, el que us demano a tots els que formeu part del sistema educatiu és que feu examen de consciència. I, sobretot, a aquells que ja no teniu vocació, ni ganes, ni voluntat de treballar amb els alumnes: aparteu-vos. Deixeu pas a persones que sí que vulguin fer-ho. Perquè també sou part del sistema. I quan no feu la vostra feina, quan mireu cap a una altra banda o quan decidiu que un alumne no mereix un esforç addicional, també esteu fent mal.
Us ho demano de tot cor. Us ho demana una família que avui recull bocins i encara treballa, cada dia, per reconstruir el seu fill. Quan us hem necessitat, no hi heu estat. I ara, sincerament, nosaltres tampoc podem estar amb vosaltres.
Una família decepcionada.
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