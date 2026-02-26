Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Cal impedir que els sindicats ens compliquin la vida per qualsevol nimietat"
Usuarios esperan en el andén ante la huelga de maquinistas de FGC.
Jep Bertran
El sindicat Semaf té el control, ningú s'atreveix ni a tossir. Un sindicat minoritari munta una vaga als Ferrocarrils de la Generalitat sense cap motiu aparent i Treball marca uns serveis mínims del 50% a les hores puntes. L'empresa, malgrat que la majoria vol treballar -seguiment d'un 9%-, diu que manté els horaris que dicta Treball ( llàstima que no sigueu turistes, tindríeu més sort, aleshores tindríeu un 66%, quina vergonya de governants).
Com és que a Catalunya es dicten els serveis mínims més baixos de tot l'Estat? Per què no es considera un servei essencial i crític? Com és que l'incompliment de serveis mínims no té cap conseqüència? Com és que ningú gosa criticar aquest sindicat promogut en el seu moment per la pròpia Renfe, ultra i espanyolista? Per què no circulen els trens encara que estiguin en obres? Us imagineu els autocars fent vaga perquè la A2 no està en condicions?
Si es permet que Semaf controli els FGC com fa amb Renfe portarà el Govern per on vol, com fa ara. A Rodalies no només s'ha de substituir Renfe i ADIF , sinó que s'ha d'impedir que cada any els sindicats ens facin la vida més complicada per qualsevol nimietat.
"Els mestres no rebutgem els canvis, però necessitem condicions reals per fer-ho bé"
Marta Boix Mestra de l’Escola Miralletes de Barcelona
