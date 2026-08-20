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"De què serveix queixar-se"
Patinete eléctrico.
Ana Ramírez Llaràs
No volia escriure perquè hi ha en mi una apatia deguda a la incredulitat. De què serveix dir-ho o queixar-se si no t’escolten. Si tens raó, modifiquen la situació?
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No, no és així: encara hi ha patinets i bicicletes que circulen per la vorera, indiferents als vianants; encara hi ha gent que llença les escombraries fora dels contenidors; encara de matinada, els camions de recollida dels contenidors passen sense tenir en compte el son dels veïns; encara no hi ha prou passos de vianants que ajudin a evitar perills…
Encara… sí, i més casos podria explicar. Però per que? Si ningú no en fa cas?
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