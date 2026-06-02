"Si hubiera series para jóvenes sobre la Guerra Civil quizá dejarían de tenerle simpatía al franquismo"

Exposición sobre el tribunal de Orden Público del Franquismo en la cuarta galerÃ­a de la Modelo. / JORDI OTIX

Carlos Javier Grané



Cada vez hay más series que exploran aquello que más preocupa a los adolescentes: los problemas para emanciparse o encontrar un trabajo, el tránsito de adolescente a adulto, el compañerismo, los problemas mentales, el empoderamiento, la identidad sexual, las redes sociales, los retos de la maternidad… Lástima que no haya ninguna serie que les transmita, en su propio lenguaje, qué significó realmente la Guerra Civil y la posterior dictadura.

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Y esto es culpa de todos: de la productoras, de las cadenas de televisión, de los directores... Sí, ya sé que es muy complicado abordar este tema sin que la serie parezca un documental, o la típica película ‘adulta’ sobre el conflicto y que llegue a los jóvenes. Pero si una serie sobre un profesor de filosofía se convirtió en un 'boom', todo es posible.

Si existieran series para los jóvenes sobre ese oscuro período de nuestra historia, seguro que habría menos chavales que sienten simpatía por él porque creen que fue un paraíso de seguridad y libertad.