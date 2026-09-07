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"Senyor Flick, faci un esforç per parlar en castellà o català"
Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Athletic Club at Ciudad Esportiva Joan Gamper on August 26, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain. AFP7 26/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona Training and Press Conference - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press
Ramon Casalé Soler
Aquesta és la tercera temporada que l’entrenador alemany del Barça, Hansi Flick, es troba entre nosaltres, però malauradament estem veient que és incapaç de parlar en castellà, ja no dic en català. És inaudit que encara no pugui expressar-se amb normalitat en cap de les dues llengües.
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Per tant, algú em pot explicar quin és el motiu real pel qual no ho fa? No em val l’argument que durant les rodes de premsa amb els periodistes, per evitar mals entesos, prefereixi respondre en anglès, tot i que tampoc és el seu idioma original, i a més sol haver-hi al seu costat un traductor. Després de tot aquest temps s’agrairia que tingués més interès i sensibilitat en aquesta qüestió. És cert que hi ha molts jugadors i entrenadors que pensen que no s’hi estaran gaire temps en un equip i, per tant, no cal fer aquest esforç, però en canvi tenim dos clars exemples d’integració, com son el de Michel, actual entrenador de l’Ajax i que anteriorment havia dirigit el Girona, que va voler aprendre el català de seguida que va arribar a la ciutat o el del jugador del Barça Dani Olmo, que quan jugava al Dinamo de Zagreb va creure convenient estudiar el croata per sentir-se més a prop dels seus companys.
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"Canvi de paradigma"
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"Marruecos a medio hacer"
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"Anhelos muy distintos"
JORDI QUEROL PIERA BARCELONA
"Oficio en tierra de nadie"
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"El sentido común"
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