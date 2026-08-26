"Culpables de todo y dueños de nada"

El estrés se manifiesta de múltiples maneras. / ENVATO

Juan Carlos Solari



Nos hemos convertido en jueces implacables de nuestra propia vida, asumiéndonos culpables de todo y, paradójicamente, dueños de nada. Vivimos en la era de la hiperproductividad y del éxito empaquetado en pantallas. Nos han convencido de que somos los arquitectos de nuestro destino: si triunfas es por tu disciplina; si fracasas, la culpa es tuya.

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Bajo esta consigna, el éxito es una conquista individual y el fracaso una falta personal. Se nos hace creer que todo depende de nuestra voluntad, ignorando el peso de las circunstancias, el contexto socioeconómico o el azar. Así, vivimos bajo exigencia permanente, sintiéndonos responsables de lo que nos ocurre y cada vez menos dueños de nuestra existencia.

Esta presión genera un cansancio mental profundo. Al intentar cumplir con las expectativas sociales, sentimos que nunca hacemos lo suficiente. Se nos enseñó que el valor personal depende de la producción, transformando el ocio o el autocuidado en muestras de debilidad. Mientras tanto, tener vivienda propia o estabilidad parece un lujo, y nos convertimos en gestores de nuestra precariedad.

La culpa es el mecanismo de control más invisible de nuestro tiempo. Dejamos de exigir derechos colectivos porque estamos ocupados reprochándonos fallos personales. Sentir culpa por descansar o por existir sin producir es una trampa. No todas las responsabilidades nos pertenecen.

Es urgente bajarse de esta rueda emocional. Necesitamos soltar las culpas ajenas y reclamar lo que es nuestro: nuestro tiempo, nuestro descanso y el derecho a construir una vida digna. De lo contrario, seguiremos agotados: eternamente culpables y desposeídos.