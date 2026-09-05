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"El sentido común"
Un ordinador i un mòbil sobre un pupitre en una aula d’un institut de l’àrea metropolitana de Barcelona fa dos cursos, abans de la prohibició. | JORDI COTRINA
Juan Enciso Pizarro
Durante años hemos asistido a una carrera por digitalizar las aulas. Ordenadores, tabletas, plataformas y libros digitales fueron entrando en los centros educativos casi como sinónimo de innovación. Ahora, cuando algunas escuelas empiezan a recuperar los libros de papel, la escritura a mano y un uso más limitado de las pantallas, quizá no estemos ante un paso atrás, sino ante algo más sencillo: la recuperación del sentido común.
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La tecnología ha aportado enormes posibilidades a la educación y sería absurdo renunciar a ellas. Un ordenador puede abrir una ventana extraordinaria al conocimiento y la inteligencia artificial puede convertirse en una poderosa aliada para docentes y alumnos. El problema nunca ha sido la tecnología, sino confundir su presencia con la innovación.
Por eso, el debate no debería plantearse en términos de papel contra pantalla, ni de inteligencia humana contra inteligencia artificial. La verdadera pregunta educativa es otra: ¿qué recurso ayuda mejor al alumno a aprender en cada momento?
La llegada de la inteligencia artificial hace todavía más necesaria esta reflexión. No debemos temerla ni demonizarla, sino enseñar a utilizarla de forma crítica, ética y creativa, aprovechando su potencial para personalizar el aprendizaje y generar nuevas oportunidades. Pero también debemos preservar aquellos momentos en los que leer despacio, escribir, dialogar, equivocarse, concentrarse o resolver un problema sin ayuda resultan esenciales para aprender.
Educar no consiste en elegir entre tecnología y tradición, sino en saber combinarlas con inteligencia. Y quizá, en una sociedad saturada de pantallas, estímulos y respuestas inmediatas, una de las funciones más importantes de la escuela sea convertirse en un refugio cognitivo: un espacio donde la tecnología, incluida la inteligencia artificial, esté al servicio del pensamiento humano y nunca al revés.
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