"Algunas sentencias de jueces estadounidenses citan obras literarias"

El edificio del Tribunal Supremo de EEUU, en Washington.

Pablo Virgili

Me he aficionado a leer las sentencias de los jueces estadounidenses. Para sustentar sus decisiones, citan a escritores y obras literarias. El caso más reciente, el de la juez Cynthia Rufe, del distrito este de Pensilvania, que comienza su decisión invocando '1984', de Orwell. La Ciudad de Filadelfia demandó al Departamento del Interior por obligarle a retirar un panel de la historia afrodescendiente del Museo Parque Histórico Nacional de la Independencia.

La jueza dio la razón al cabildo invocando la distopía orwelliana, como si el Ministerio de la Verdad de ‘1984’, de George Orwell, existiera ahora, con su lema "la ignorancia es la fuerza". Este Tribunal debe determinar si el Gobierno federal tiene el poder que reclama para disimular y desmantelar verdades históricas cuando tiene cierto dominio sobre los hechos históricos. No lo tiene.

Uno se cuestiona si este tipo de acciones deberían resolverse en los tribunales, pero en el EEUU de Trump todo es posible, incluso lo inaudito. La respuesta de Rufe es una magnífica maravilla lingüística, digna de alabanzas.

