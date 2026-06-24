"Con la absolución de Aldama, los empresarios corruptos no tienen nada que temer"

Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparecen el empresario Víctor Aldama (i), el exministro de Transportes José Luis Ábalos (2d) y el exasesor de Ábalos, Koldo García (d) este miércoles durante el juicio contra Ábalos. EFE/ Señal Del Tribunal Supremo /MEJOR CALIDAD DISPONIBLE/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / - / EFE

Enrique López de Turiso



Lo de las rositas procesales de Aldama es de vergüenza. Si el argumento judicial de calado en la sentencia es que los ahora reos socavan la democracia, no pueden quedar impunes quienes incitan a nuestras autoridades al incumplimiento de su deber. Las más de las veces, son precisamente empresarios corruptos quienes tientan a sus presas con sobornos a fin de hacerse con un contrato.

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Esta es la realidad. No pueden quedar al margen quienes representan la parte inductiva. La sentencia pone de sobre aviso a nuestros representantes públicos. Bien hecho. Sin embargo, apunta a que los empresarios corruptos no tienen nada que temer. En el peor de los casos, si les pillan, solo tienen que denunciar a quienes fueron sus víctimas.