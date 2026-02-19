Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Manca de sensibilitat de l'Institut Municipal de l'Habitatge"
Institut Municipal de lHabitatge de Barcelona / Ajuntament de Barcelona
Gabriel Picó
La meva filla va tenir la immensa sort de resultar escollida al sorteig d'habitatges de lloguer assequible en una promoció de l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona al carrer de l'Hospital de la nostra ciutat. Tots els tràmits posteriors fins a la visita de l'habitatge es van desenvolupar en els terminis previstos i, segons la comunicació del personal de l'IMH, estava previst fer el lliurament de claus 'durant la segona quinzena de gener'.
El fet és que el termini de lliurament de claus no s'ha complert i els futurs llogaters no han rebut cap mena de comunicació. Res de res. Silenci total. Les trucades a l'IMH no són gairebé mai ateses i, si ho són, sols obtenim una resposta vaga sense cap mena de concreció o compromís de resposta. No sabem ni els motius de l'endarreriment ni la previsió de nous terminis.
No dubto que les persones que treballen a l'IMH fan tot el que poden per tal que finalment les persones afortunades puguin instal·lar-se. Però crec que no se n'adonen de que al darrere d'aquest pas hi ha projectes de vida i hi ha decisions vitals que afecten no sols als futurs llogaters sinó també a tota una cadena de persones que també tenen expectatives de canviar la seva situació vital. Per exemple, instal·lant-se on ara viuen els que un dia es moguin a aquesta promoció, etc. etc.
Per part dels propis llogaters, també hi ha la necessitat de comunicar la seva mudança amb la suficient anticipació; amb repercussions també econòmiques de retorns de fiances, etc. Els casos precedents de mesos de retard sense informar ningú -una promoció de l'IMH al carrer de Robadors, per exemple- ens fa preveure un calvari descoratjador.
Jo esperava que l'IMH no tingués la manca de sensibilitat d'una promotora privada creada per 'fer calaix' i prou. No és el mateix, certament, però les conseqüències de la forma de gestionar aquesta, i suposo, altres promocions, són molt semblants.
