"A Les Franqueses ens deixen sense refugi climàtic perquè 'sortim cars'"

"Pobresa moral"
Cesca Barti Banyoles
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Centre Cívic i Comunitari de Les Franqueses del Vallès / Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Mercedes Hernández
El Departament de Drets Socials es troba al Passeig del Taulat en un gratacels de propietat de 13 plantes, davant de Diagonal Mar. Hi cabrien tots els departaments de la Generalitat. Aquest estiu, el director d’Acció Cívica i Comunitària ha decidit tancar el Centre Cívic i Comunitari de Les Franqueses del Vallès; argumenta que "la ràtio és petita i surt car obrir".
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Ens deixen sense refugi climàtic perquè "sortim cars", diuen. Som gent vulnerable, senyor director d’Acció Cívica, però no ximplets. Li preguntem al nou conseller què costa mantenir un edifici de 13 plantes i a quant puja la despesa dels sous del personal que hi treballa. Potser per aquí sí que es podria retallar, no? Els serveis socials tenen pèrdues, és un aspecte inherent a l'estat del benestar.
No som ràtios ni som números, som persones. Les ràtios ni voten ni paguen sous públics, no ho oblidin.
Participaciones de loslectores
Cesca Barti Banyoles
Jonatan Orozco Arcos de la Frontera (Cádiz)
Quico Torras San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
Ricardo Urazurrutia Sant Feliu de Llobregat
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero, Buenos Aires (Argentina)
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