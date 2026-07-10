"El señor de la radial"

Tres incendios simultáneos ponen a Cataluña en una situación extremadamente complicada / EFE

César Carulla



El incendio de La Bisbal se podía haber evitado; el de Tiana no, porque un pirómano es imprevisible y solo queda actuar rápido. Pero el operario que cortaba una señal de tráfico en Les Gavarres no era consciente del desastre que iba a provocar. Fue enviado por su jefe, quien debió consultar previamente las restricciones en la web de la Generalitat. El incendio era más que previsible.

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El plan de prevención actual obliga a las empresas de corte y soldadura a verificar las prohibiciones diarias. Con esto, la Generalitat descarga toda la responsabilidad en empresas, agricultores y particulares: se limita a actualizar una web y espera que el ciudadano la verifique de forma activa. ¿No sería más productivo esforzarse en difundir estas restricciones de forma eficiente?

En cualquier fábrica es obligatorio rellenar un permiso de fuego antes de usar una radial. Se declaran responsables, se firma por todas las partes y la empresa responde legalmente a través de sus técnicos de prevención. ¿Por qué la Generalitat no aplica la misma exigencia que impone al sector privado?

Si una empresa se limitara a colgar un papel en el tablón de anuncios esperando que los empleados lo lean diariamente, sería multada de inmediato. La administración no puede prevenir incendios tan solo actualizando una web a diario y esperando que todos la verifiquen. De facto están siendo imprudentes, poco responsables y nada proactivos.

Con tanta tecnología a su alcance, la Generalitat no debería señalar únicamente al señor de la radial, detenerle y acusarle. Sus vecinos solo ven que un individuo ha sido responsable de una catástrofe medioambiental, cuando la verdadera responsable es la Generalitat y su falta de eficiencia en aplicar la prevención de riesgos que sí exige a las empresas. Un simple tablón de anuncios como medida preventiva supone una falta muy grave. El señor de la radial y su jefe son culpables solo en parte. La verdadera responsable es la Generalitat.