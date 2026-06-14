"La selectividad también debería cuidar el bienestar emocional"

Pruebas de selectividad en el campus de la Ciutadella de la UPF de Barcelona / BELÉN GONZÁLEZ

Raquel Freile



Soy psicopedagoga, coordinadora pedagógica en un instituto y especializada en Educación Emocional por la Universidad de Barcelona. Me gustaría compartir una reflexión sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad. Cada año, miles de estudiantes afrontan la selectividad con la esperanza de acceder a los estudios que desean. Sin embargo, más allá de la dificultad de los exámenes, existe un aspecto que merece atención: el impacto psicológico que genera la gestión de la información durante esos días.

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La presión ya es elevada, pero a menudo se incrementa por la rápida difusión de soluciones orientativas y comentarios sobre las pruebas pocas horas después de realizarlas. Aunque estas herramientas puedan ser informativas, también favorecen que muchos estudiantes revisen compulsivamente sus respuestas, se comparen con otros y afronten el siguiente examen con ansiedad e inseguridad antes de conocer la corrección oficial.

Esta situación resulta especialmente llamativa en un momento en el que la salud mental de los jóvenes ocupa un lugar central en el debate educativo. Además, refleja una tendencia cada vez más presente en nuestra sociedad: la cultura de la inmediatez, que impulsa a buscar respuestas y resultados de forma instantánea. La selectividad debería evaluar conocimientos y competencias académicas, no la capacidad de soportar una presión emocional añadida.

Quizá haya llegado el momento de reflexionar sobre cómo compatibilizar la transparencia informativa con el bienestar emocional del alumnado.