Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La selectividad también debería cuidar el bienestar emocional"
Pruebas de selectividad en el campus de la Ciutadella de la UPF de Barcelona / BELÉN GONZÁLEZ
Raquel Freile
Soy psicopedagoga, coordinadora pedagógica en un instituto y especializada en Educación Emocional por la Universidad de Barcelona. Me gustaría compartir una reflexión sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad. Cada año, miles de estudiantes afrontan la selectividad con la esperanza de acceder a los estudios que desean. Sin embargo, más allá de la dificultad de los exámenes, existe un aspecto que merece atención: el impacto psicológico que genera la gestión de la información durante esos días.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
La presión ya es elevada, pero a menudo se incrementa por la rápida difusión de soluciones orientativas y comentarios sobre las pruebas pocas horas después de realizarlas. Aunque estas herramientas puedan ser informativas, también favorecen que muchos estudiantes revisen compulsivamente sus respuestas, se comparen con otros y afronten el siguiente examen con ansiedad e inseguridad antes de conocer la corrección oficial.
Esta situación resulta especialmente llamativa en un momento en el que la salud mental de los jóvenes ocupa un lugar central en el debate educativo. Además, refleja una tendencia cada vez más presente en nuestra sociedad: la cultura de la inmediatez, que impulsa a buscar respuestas y resultados de forma instantánea. La selectividad debería evaluar conocimientos y competencias académicas, no la capacidad de soportar una presión emocional añadida.
Quizá haya llegado el momento de reflexionar sobre cómo compatibilizar la transparencia informativa con el bienestar emocional del alumnado.
Participaciones de loslectores
"La resposta ciutadana a la visita del Papa Lleó XIV ha estat imponent"
Ignasi Martínez Sant Cugat del Vallès
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Radiografía Jazz en Barcelona: pocos locales, muchos músicos y el público, un misterio
- CORTO Y AL PIE Hockney y Gehry, dos artistas que innovaron hasta el final de sus vidas
- Monumental enfado entre los estudiantes y los centros educativos Aluvión de ceros en Euskera y alumnos en pie de guerra: qué ha pasado en la PAU vasca
- GRUPO F Países Bajos, el paradigma de la desdicha, debuta ante Japón
- Estreno del primer capítulo Los rincones secretos de la Sagrada Família (I): la sacristía de cristal