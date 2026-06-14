"¿Qué país y qué ciudades queremos dejarles a nuestros hijos?"

Muerto un hombre de un tiro en la cabeza en la calle de Balmes de Barcelona / JORDI COTRINA

Francesc J. Gómez



Como ciudadano, observo con creciente preocupación el aumento de episodios violentos que se están produciendo en Barcelona y su área metropolitana. Los recientes asesinatos con arma de fuego ocurridos en las últimas semanas han generado una lógica alarma social y han reabierto el debate sobre la seguridad ciudadana. En los últimos días se han producido varios homicidios a tiros en Barcelona, incluyendo asesinatos en la Zona Franca y en pleno centro de la ciudad, hechos que las autoridades investigan y que se suman a otros episodios violentos registrados durante los últimos meses.

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Aunque las estadísticas generales puedan reflejar descensos en determinados delitos, la sucesión de homicidios, tiroteos y agresiones graves está provocando una creciente sensación de inseguridad entre muchos ciudadanos. Ante esta situación, considero que ha llegado el momento de abrir un debate serio y sin complejos sobre las medidas necesarias para garantizar la convivencia y la seguridad.

Entre ellas, debería estudiarse una reforma legislativa que permita que los ciudadanos extranjeros condenados por delitos graves puedan cumplir sus penas en sus países de origen, siempre dentro de los acuerdos internacionales y del respeto al Estado de Derecho. Asimismo, muchos ciudadanos se preguntan si la libre circulación dentro de Europa debería complementarse con mayores controles de identificación y seguridad en determinadas circunstancias, especialmente frente a redes criminales organizadas que operan a nivel transnacional.

Igualmente, es urgente abordar el problema de la reincidencia. No parece razonable que delincuentes con numerosos antecedentes puedan volver a las calles una y otra vez sin que existan mecanismos más eficaces para proteger a la sociedad. Las leyes deben garantizar los derechos de todos, pero también ofrecer una respuesta proporcional frente a quienes hacen de la delincuencia una forma de vida.

Por supuesto, la inmensa mayoría de las personas inmigrantes que viven en nuestro país trabajan, contribuyen y respetan las leyes. Precisamente por ello, las medidas que se adopten deben dirigirse contra quienes delinquen, sin generalizaciones injustas ni discriminaciones. La pregunta que debemos hacernos como sociedad es: ¿qué país y qué ciudades queremos dejar a nuestros hijos? ¿Ciudades donde las familias puedan caminar tranquilamente por las calles, donde el cumplimiento de la ley sea una garantía para todos y donde la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho básico?

La seguridad, la convivencia y el respeto a las normas son pilares fundamentales de cualquier democracia avanzada. Ignorar los problemas no los hace desaparecer; afrontarlos con valentía y sentido común es la única manera de construir un futuro mejor.