"¿'Scroll' o comercio local?"

Entra en vigor la tasa Shein, Temu y AliExpress

Noemí Expósito



La decisión de la Unión Europea de cobrar por productos de empresas que se anuncian en plataformas digitales chinas es una medida muy justa y necesaria.

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En primer lugar, porque se trata de suavizar un tipo de competencia desleal: Europa no puede competir con empresas que emplean mano de obra en condiciones de trabajo que no parecen de acuerdo con los derechos laborales.

En segundo lugar, porque desde el punto de vista medioambiental es insostenible que tantos aviones recorran miles de kilómetros para transportar los productos de esas empresas. Dicho de otra manera, proteger el consumo de productos locales no se basa simplemente en una actitud proteccionista, sino también en el intento de reducir las emisiones de CO2. De todos es sabido que el transporte aéreo es una de las principales fuentes que generan este gas, el cual provoca el efecto invernadero y, por ende, el calentamiento global.

Aunque es muy fácil sucumbir a la tentación del 'scroll', que ofrece tanta variedad de productos a un precio irrisorio y muy atractivos estéticamente, proteger el comercio justo y el medioambiente es un deber moral, aparte de una necesidad.