"Cuando la sátira renuncia a la cultura"

Manu Sánchez y María Galiana, en la presentación de El perro andaluz en Sevilla.

Andrea Rinaudo



Quisiera expresar mi profundo malestar por un comentario emitido en 'El perro andaluz', programa de TVE. El presentador afirmó que «un fascista estará sufriendo el Mundial porque Alemania, Austria, Italia y Japón han sido eliminados, y en España juega un marroquí». Como italiano, me sentí especialmente agraviado al comprobar como mi país era reducido, una vez más, al papel de eterno sinónimo del fascismo.

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Resulta desalentador que, en una televisión pública, se considere aceptable convertir a naciones enteras en caricaturas históricas para arrancar una risa fácil. El chiste no solo es intelectualmente pobre; también revela una alarmante ligereza al tratar la historia. Equiparar el fascismo con una supuesta nostalgia futbolística por los antiguos países del Eje es una simplificación impropia de un programa que aspira a hacer humor político.

A ello se añadió la presentación de la selección española como «la selección diversa, la selección de Sánchez», como si la diversidad fuese una singularidad española. Basta observar las plantillas del resto de selecciones para comprobar que el fútbol internacional refleja desde hace años sociedades plurales en prácticamente todo Occidente.

No me molestó únicamente la falta de ingenio. Me molestó el propósito de un humor que sustituye la cultura por el estereotipo y la reflexión por el aplauso ideológico.