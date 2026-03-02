.com .cat
ENTRE TODOS
"S'apropa el 8 de març, el dia de sortir al carrer i sentir la joia de ser dones"

Manifestación del 8M, en el paseo de Gràcia de Barcelona.

Marisa Rando

Ja arriba el 8 de març. Aquest any sota el lema de la ONU, "Drets. Justícia. Acció. Per a TOTES les dones i nenes". Un lema que s'ha de fer realitat d'est a oest i de nord a sud en tot el planeta; perquè a massa llocs encara som aquesta meitat silenciada i ignorada. La meitat que no és mai protagonista, que treballa més hores per menys diners, que cuida i educa sense un agraïment, que ho dona tot i no rep res a canvi.

És hora de qüestionar el rol que el patriarcat ens ha imposat històricament, per rescatar de l'oblit les que ja no hi són, i per fer justícia a les dones i les nenes d'ara. No demanem la lluna, demanem igualtat de deures i de drets. El 8 de març és un dia de celebració i alegria. Un dia per sortir al carrer i sentir la joia de ser dones i dels avenços aconseguits.

Però també és un dia de reivindicació, i un bon moment per cridar el nom de les assassinades per la violència masclista, que a vegades també mata els seus fills. I que ara alguns ens volen fer creure que no existeix, i així poder perpetuar la injustícia i l'abús. Sóm dones tots els dies de l'any, però cada 8 de març ens empoderem una mica més, ens fem més visibles i les nostres veus arriben més enllà, fins i tot a aquells que es volen fer els sords i que encara no saben que el feminisme ha vingut per quedar-se i que donarà a tothom un futur millor.

