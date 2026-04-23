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"Un Sant Jordi recordando a todas las víctimas de violencia machista"

24/09/2017 Cartel No más violencia de género.Un total de 7.159 personas y 665 entidades se han adherido al Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista en los poco más de tres meses que lleva en marcha, un acuerdo que va más allá de un pacto entre partidos, ha destacado este domingo la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra.ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SOCIEDAD ARCHIVO. Protestas . manifestaciones contra la violencia machista y doméstica

24/09/2017 Cartel No más violencia de género.Un total de 7.159 personas y 665 entidades se han adherido al Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista en los poco más de tres meses que lleva en marcha, un acuerdo que va más allá de un pacto entre partidos, ha destacado este domingo la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra.ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SOCIEDAD ARCHIVO. Protestas . manifestaciones contra la violencia machista y doméstica / Europa Press

Lena González

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Aquella fría tarde, cuando se encontraron nuestras miradas, tuve el presentimiento que ya nunca me podría separar de ti. Un extraño escalofrío recorrió todo mi ser y mi corazón congelado comenzó su deshielo. Sé que intuiste mi enorme fragilidad y me tendiste tu mano, a la que me aferré tan fuerte como un náufrago ante su desesperada salvación.

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Recuerdo ese tiempo tan feliz; donde había oscuridad y soledad apareció luz, la necesidad y la escasez fueron cubiertas con abundancia, la felicidad secó todas las lágrimas y la ansiedad y la tristeza las fue mitigando la esperanza. El mejor tiempo vivido: flores, deliciosas comidas, mis únicos viajes, los besos, las caricias y abrazos.

Para mí no era un simple enamoramiento sino un sincero y verdadero amor. ¿Cómo imaginar que era todo ficción, un puro teatro? Caí como un pequeño insecto atrapada en tu telaraña de amor tóxico.Tu sonrisa se transformó en ira; tus tiernas palabras en insultos; tus caricias en golpes; mi primer y único hogar en una terrible cárcel y mi sincero amor en mi muerte. Era una telaraña tóxica y mortal.

Un Sant Jordi recordando a todas las víctimas de violencia machista.

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