"Sant Jordi amb pol·len"

Polen en las calles de Barcelona durante la diada de Sant Jordi.

Joan Soldevila



Enguany, el Dia de Sant Jordi, a part de les llargues cues de ciutadans, els típics escriptors mediàtics i els milers de roses i llibres, ha tingut connotacions especials : Les Rambles tenien obres en comptes de parades; el pol·len omnipresent omplia de tos el Passeig de Gràcia; hi havia un pertorbador estand de les signatures absents i els "nacionals" d'Abascal reclamaven una Diada inclusiva.

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Amb tot, ha estat la jornada festiva plena de bellesa i cultura de sempre amb una importància indiscutible: els llibres, sens dubte, ens faran lliures.