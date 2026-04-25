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"Sant Jordi amb pol·len"
Polen en las calles de Barcelona durante la diada de Sant Jordi.
Joan Soldevila
Enguany, el Dia de Sant Jordi, a part de les llargues cues de ciutadans, els típics escriptors mediàtics i els milers de roses i llibres, ha tingut connotacions especials : Les Rambles tenien obres en comptes de parades; el pol·len omnipresent omplia de tos el Passeig de Gràcia; hi havia un pertorbador estand de les signatures absents i els "nacionals" d'Abascal reclamaven una Diada inclusiva.
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Amb tot, ha estat la jornada festiva plena de bellesa i cultura de sempre amb una importància indiscutible: els llibres, sens dubte, ens faran lliures.
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