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"Sant Jordi més enllà de les llistes"

Ambiente durante la diada de Sant Jordi en la rambla de Just Oliveras de LHospitalet, el año pasado.

Ambiente durante la diada de Sant Jordi en la rambla de Just Oliveras de LHospitalet, el año pasado. / Jordi Cotrina / EPC

Eloi Rubio

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Cada any, amb l’arribada de Sant Jordi, es fan prediccions sobre quins seran els llibres més venuts, impulsades per les recomanacions editorials. Aquestes seleccions, sovint dominades per grans noms i campanyes de màrqueting, acaben marcant bona part del consum cultural d’aquests dies. Tot i això, més enllà dels títols més mediàtics, hi ha una gran quantitat d’obres que queden fora del focus.

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Llibres d’autors menys coneguts, editorials petites o projectes més personals que difícilment apareixen en aquestes llistes, però que aporten riquesa i diversitat al panorama literari. Sant Jordi podria ser també una oportunitat per mirar més enllà dels rànquings i apostar per lectures diferents, descobrint veus que sovint queden invisibilitzades. Reivindicar aquesta diversitat és, en el fons, una manera de reforçar el valor cultural de la diada.

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