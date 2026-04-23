"Sant Jordi: la llegenda i la tradició"

La representación de la leyenda de Sant Jordi y el dragón convierte a Montblanc en uno de los escenarios más singulares de esta fiesta en Catalunya. / Grand Tour de Catalunya

Martí Mancilla



Tot i que els fets historics de la vida de Sant Jordi es barregen amb altres tradicions, el que sabem es que es tractava d'un soldat romà -molt probablement d'Àsia menor- que durant la persecució de Dioclecià va morir màrtir per no voler renunciar a la fe cristiana. Fou executat i enterrat a Lydda, actualment Lod, a Israel, on se'n conserva la tomba.

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Segons la llegenda, va ser un cavaller que va alliberar una ciutat de l'amenaça d'un drac, tot salvant una princesa de ser devorada pel monstre. Depenent de la versió, el drac acaba, o bé mort o bé domesticat, pero sigui com sigui, l'Esglèsia ha vist en aquesta narració la imatge de Crist (Sant Jordi) alliberant l'ànima del creient (la princesa) del poder del diable i la mort (el drac).

Sant Jordi és patró de Catalunya, Portugal, Anglaterra, Lituània, Malta, Sèrbia, Montenegro, Grècia i Geòrgia.