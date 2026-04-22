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Contra Sant Jordi: ignorància o provocació?
Super ambiente de Sant Jordi en Barcelona. / Jordi Otix
Roger Deulofeu
En un context en què em preocupa l’estat de la llengua i la pèrdua progressiva de les tradicions catalanes -com la castanyada en favor de 'Halloween' entre el jovent, o l’ús creixent d’expressions anglosaxones en detriment de les nostres-, les declaracions d’Eduardo Mendoza en contra de Sant Jordi no em sorprenen.
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És evident que Eduardo Mendoza no creu en els dracs ni en els éssers imaginaris; quan diu que Sant Jordi era un maltractador d’animals, simplement busca desprestigiar una festa genuïnament catalana i molt estimada a casa nostra. El drac, precisament, simbolitza l’opressió i els obstacles que s’han de superar amb valentia, com varen fer els primers cristians perseguits per l’emperador Dioclecià. D’aquesta lluita en surt la rosa, que simbolitza l’amor.
Desitjo al senyor Mendoza que gaudeixi del seu Sant Valentí; nosaltres continuarem celebrant Sant Jordi el 23 d’abril. Això sí, amb mi, ha perdut la venda d’un dels seus llibres. Estimulem la nostra llengua i les nostres tradicions, perquè la cultura és un tresor que cal preservar en un món cada vegada més globalitzat.
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