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"Sant Jordi no és festiu, però sí és una gran festa"
barcelona 23/04/2025 Opinión. Super ambiente de Sant Jordi en Ramblas y Paseo de Gracia. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC
Marisa Rando
Aquest any ja sembla que ja ha arribat el bon temps i també el dia de Sant Jordi. Sota el cel net i blau torna la il·lusió de cada any a casa nostra, la de regalar llibres i roses. Alegria que s'ha contagiat a la resta del món, ja que desde 1995 es celebra el Dia Internacional del Llibre. Més enllà del debat del consumisme de què tothom hagi de comprar llibres i flors gairebé obligatòriament, crec que sempre és bo renovar el compromís amb la cultura i la bellesa i mantenir viva una tradició que dona vida a autors i editorials. I també als conreus de roses, si bé la gran majoria de flors venen d'altres països.
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No és un dia festiu, però sí una gran festa, especialment si el temps ens acompanya. No només al centre de Barcelona. No hi ha carrer a cada barri de cada ciutat o poble de Catalunya on no es venguin roses. Ni llibreries grans o petites que no treguin els llibres al carrer, en paradetes més o menys luxoses. Aquest dijous potser no parlarem de política o de futbol i l'únic autògraf que buscarem serà el d'aquell autor que amb les seves paraules ens ha arribat al cor. Com també ens arriba al cor la bellesa d'una flor regalada, que cada any torna a néixer de la sang del drac mort.
Feliç Sant Jordi a tothom!!!
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