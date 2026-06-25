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"Sánchez es el mago del barro"
La sesión del Congreso con la comparecencia de Pedro Sánchez, en imágenes. / José Luis Roca / EPC
Venancio .Rodríguez Sanz
El actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la protección gubernamental a los delatores y el Consejo de Ministros aprobó el indulto parcial para que pudiera reincorporarse a su puesto de funcionario. Este fue José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular que destapó la trama Gürtel. En su momento, el propio ministro de Justicia justificó esta medida: destacó que la labor de José Luis Peñas fue fundamental para perseguir el delito y destapar una de las mayores redes de corrupción de España. Hoy podemos ver cómo Moncloa azuza a dirigentes socialistas y a su opinión sincronizada a desacreditar que el empresario no entre en la cárcel, pero acaban en evidencia con lo que decía el ministro de Justicia.
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A Óscar Puente y compañía solo les ha faltado decir que “si el que colabora con la justicia denuncia a gente de izquierdas, es mentira, pero si el que colabora con la justicia denuncia a gente de la derecha, entonces es verdad, solo hay que tener ojos en la cara”. ¡Estoy harto! Es verdad que, tras librarse de la cárcel, cuando Aldama dijo aquello de “la colaboración sirve”, habrá dejado a Sánchez poniéndose cremita, porque la cárcel doblega las lealtades más obstinadas.... Y esto es así porque, como reza el famoso refrán, ”el que pide que llueva, al final tiene que lidiar con el barro”. Ese barro es con el que Sánchez quiere enfangar al juez Peinado para ayudar a su mujer. Pero, en este momento, el PSOE está tan asustado que cuando abren la boca es para hundirse más en su propio lodazal.
Participaciones de loslectores
"Un panorama desolador"
Joan Soldevila Adán Barcelona
"Somos la suma de nuestros recuerdos"
Francisco Cuevas Castellar del Vallès
"Valors humans perennes"
Maria Àngels Manén Barcelona
"La de Aldama, una colaboración interesada"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
Másdebates
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