"Salut primer, i espiritualitat"

"En todos los procedimientos judiciales lo importante son las pruebas"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
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Un gimnasio de Barcelona. / Xavier González
Marc Baeza
La recerca del sentit de la vida i de la transcendència és un fet tant transversal com saludable en totes les cultures. La salut integral (física, mental, intel·lectual, social i espiritual) s’hauria de cuidar al màxim des de petit. Mai és tard per a començar a cuidar-se. L’ autoconeixement que ens porti a prioritzar la salut hauria de ser a la base de qualsevol creença espiritual o religió: contemplació amb atenció plena de diferents textos sagrats, ioga, dejuni nutricional, higiene, etc. I no oblidar l’històric i necessari equilibri cos-ment.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
El meu tutor de màster en criminologia em va confessar que va començar a cuidar més el seu cos, tot jugant a tennis, al voltant dels 60 anys com a forma d' integrar la seva dimensió més intel·lectual amb la física i espiritual. En el meu cas, al voltant dels 50 anys és quan m’he decidit a aplicar-me a mi mateix, i amb constància, la part pràctica de la meva formació inicial en musicoteràpia: escolto la música que m’emociona amb la plataforma Deezer, i faig exercici físic guiat (flexibilitat, força, equilibri i resistència) amb música a l’Aquagym de l’Esportiu Claror tres cops per setmana.
Una societat avançada hauria de potenciar la promoció de la salut, i la subvenció i expansió d’espais de salut públics i privats. I, els CAP, des de la direcció política i mèdica, s’hauria de potenciar la prescripció i facilitació seleccionada d’exercici físic, de consells nutricionals, de respirar aire pur i de desenvolupar una espiritualitat o vivència el més sanes i estimulants possibles.
Participaciones de loslectores
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
Elena Olivella Barcelona
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El debate