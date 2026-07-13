"La salut mental no pot esperar"

"Dos mundos distintos"
JORDI QUEROL PIERA BARCELONA
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Foto de recurso. Depresión, salud mental. Angustia / RAFA VAZQUEZ / FDV
Ivan Zabal
Vivim en la cultura de la productivitat i la connexió permanent. Correm sense parar i exigim al nostre cos i a la nostra ment un rendiment constant. Tanmateix, sota aquesta façana d'èxit, creix una epidèmia silenciosa d'estrès, ansietat i depressió que ja no podem ignorar.
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Estar bé mentalment no és un luxe ni un caprici de cap de setmana; és la base imprescindible per a una vida digna i plena. La salut mental determina com pensem, com ens relacionem i com gestionem els problemes. Quan la ment es col·lapsa, tot el nostre entorn s'atura. Però, malgrat la seva importància, històricament l'hem tractada com una qüestió secundària.
És urgent trencar d'una vegada per totes els tabús: demanar ajuda psicològica no és una mostra de feblesa, sinó un acte de valentia. Alhora, cal un compromís polític real. Cuidar la ment no pot ser un privilegi reservat a qui es pot pagar una consulta privada. Necessitem recursos públics i una xarxa d'atenció accessible per a tothom. Ens hi va la vida.
Participaciones de loslectores
JORDI QUEROL PIERA BARCELONA
Miriam Sivianes Viladecans
Sergio Gomez Barcelona
Juan de Dios Jiménez Gallego Santa Coloma de Gramanet
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