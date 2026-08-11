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"La salut mental del nostre alumnat i docents"
El impacto del cambio climático en las aulas y en la educación; ¿cómo hacerlas seguras?
Sebastián Romero
Arran de les protestes del professorat i el debat al voltant de la necessitat de disminuir ràtios com a forma de millorar l’atenció de l’alumnat, sovint s’oblida la importància de reforçar altres professionals com ara educadors/es, integradors/es socials i, sobretot la figura estratègica del psicòleg. Vivim en una societat convulsa, en procés de reestructuració permanent, amb un augment imparable dels malestars, els problemes de salut mentals i especialment del suïcidi, que durant la darrera dècada ha passat a ser la principal causa de mort entre els joves i adolescents.
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D’una manera similar a com s’ha fet la implementació del programa Salut i Escola, amb unes hores d’atenció d’un professional sanitari als centres, permetent la consulta i detecció confidencial de problemes i trastorns de l'alumnat, també urgeix activar la figura del professional de la salut mental que permeti detectar i agilitzar els processos d’atenció i derivació cap als nivells d’atenció adequats.
El tutor/a i l’orientador/a educatiu no són psicòlegs col·legiats i, per tant, no poden continuar suplint aquesta funció en forma d’atencions individualitzades, doncs tan sols podrien arribar a reforçar-ne la detecció del problema i l'acompanyament emocional de l'alumne en casos tractats. Per la seva banda, el docent no viu aliè als trastorns i com qualsevol altra professió de xoc, necessitem urgentment un pla de benestar i salut docent implementat pel Departament, orientat no sols a la detecció mèdica, sinó a l’acompanyament i prevenció de l’estrès, el burning, l’angoixa i la depressió.
La formació obligatòria en forma de teràpia i tallers al centre personalitzats, un conveni amb el Col·legi de psicòlegs, així com el reforç de les eines de prevenció de riscos psicosocials implementades per les Seccions de Riscos Laborals de cada Servei Territorial, juntament amb la reorganització dels centres pot dotar-nos d’un entorn de relacions laborals i de servei més estables i saludables.
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