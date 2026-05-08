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"Cuidar la salud mental en la universidad es enseñar de forma humana"
Ambiente en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, el 18 de marzo de 2025. / ZOWY VOETEN
Elena Ruiz
La salud mental del alumnado no es secundaria ni opcional como materia optativa. Los estudiantes llegan a la universidad, cargados de ansiedad crónica, problemas familiares graves que arrastran desde adolescentes, trabajos precarios nocturnos para pagar sus estudios y una presión eterna. Luego, les pedimos concentración absoluta, como si la cabeza no pesara una tonelada emocional acumulada durante años.
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No es suficiente con decir "descansa bien" u "organízate mejor". Hacen falta psicólogos escolares dedicados 'full time' al alumnado, orientación personalizada, real y efectiva y espacios seguros para pedir ayuda sin tener que sentirse débil o juzgado por padres o profesores impacientes. Las universidades pueden enseñar contenidos excelentes y actualizados, pero también deben sostener vidas complejas en transición adulta frágil y vulnerable como cristal fino.
Si no aceptamos esta responsabilidad, desembocaremos en un aumento del abandono emocional de los estudios. Cuidar la salud mental no es un lujo universitario, es enseñar de forma responsable y humana. En el siglo XXI nadie aprende de verdad cuando está desbordado por estrés. La presión se acumula silenciosamente y si el sistema solo sigue midiendo exámenes y fórmulas matemáticas sin mirar el interior del estudiante que sufre en silencio, el sistema educativo habrá fallado.
Es hora de que en la educación se preocupen por la cabeza que aprende a todos los niveles y no solo por la nota de fin de semestre.
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