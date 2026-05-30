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"El salario importa, pero reducir el debate a cifras no soluciona el problema"
huelga del sector de la enseñanza para reivindicar una mejora de las condiciones laborales / JORDI COTRINA
Víctor Andrada
Hay noticias que llegan como esas 'stories' de Instagram que no esperabas ver, pero que de alguna forma resumen el estado mental de toda una sociedad. La discusión sobre la propuesta salarial de los docentes en Catalunya es una de ellas: sindicalismo, gobierno, tensiones…, y de fondo, una pregunta que nadie dice en voz alta pero todos pensamos mientras desayunamos café y precariedad: ¿quién sostiene realmente este escenario?
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Vivimos en una época curiosa. Un país donde un gol en el último minuto puede convertir a un futbolista en semidiós con nómina de otro planeta, y donde un creador de contenido que “se graba viviendo” puede facturar más que alguien que se pasa la vida formando a generaciones enteras. Mientras tanto, profesores, médicos o trabajadores esenciales navegan entre vocación, sobrecarga y una sensación constante de “esto no está del todo bien, pero seguimos”.
Y ojo, no es un ataque al fútbol ni a las redes. Sería como enfadarse con el mar porque tiene olas. El problema es otro: el sistema de valores que hemos construido alrededor de todo esto. Porque sí, el salario importa. Claro que importa. Pero reducir el debate solo a cifras es como pensar que una relación se arregla comprando un sofá nuevo. Puede mejorar la estética del salón, pero si el día a día es incómodo, el problema sigue ahí.
Las condiciones laborales en educación -y en muchas profesiones esenciales- no son un detalle técnico, son el corazón del asunto. No hablamos solo de “ganar más”, hablamos de poder ejercer sin sentir que cada lunes es una pequeña dimisión emocional. Un buen salario te permite vivir mejor; unas buenas condiciones te permiten no querer escapar de tu propia vocación.
Y quizá lo más inquietante es esto: estamos normalizando que quienes más aportan al tejido social sean quienes más desgaste acumulan, como si fuera parte del pack. Como si enseñar, curar o sostener estructuras básicas del país viniera con una cláusula invisible de sacrificio obligatorio. Esto no es sostenible. Es una burbuja elegante, maquillada de normalidad, que tarde o temprano se pincha. Y cuando lo haga, no será por falta de talento sino por falta de cuidado.
Quizá deberíamos empezar a preguntarnos si estamos pagando lo que vemos o lo que realmente vale sostenerlo todo. Y esa diferencia, aunque no salga en titulares, es la que decide si una sociedad avanza o simplemente aguanta.
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