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"Lo que vimos en la Sagrada Família fue belleza"
Barcelona. 10.06.2026. VISITA DEL PAPA LEÓN XIV A BARCELONA. Espectáculo de fuegos artificiales sobre la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia tras la bendición de la torre de Jesús a cargo del Papá León XIV. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC
Frank Pebrett
Hay noches que pasan. Y hay noches que se quedan a vivir dentro de nosotros. La inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Família fue una de esas noches. No hace falta ir a misa cada domingo. Ni siquiera hace falta creer. Basta con tener ojos. Basta con tener alma. Porque lo que vimos fue belleza. Belleza de la que desarma. De la que hace callar. De la que te recuerda que, a veces, los seres humanos también somos capaces de hacer cosas extraordinarias.
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Vivimos un momento histórico. Irrepetible. Un pueblo entero mirando hacia arriba. Hacia una torre. Hacia una cruz. Hacia una obra que empezó hace más de cien años y que ha sobrevivido a guerras, dictaduras, crisis y generaciones enteras que nunca llegaron a verla terminada. Habrá quien pregunte cuánto costó la fiesta. Yo me pregunto cuánto vale un momento así. Cuánto vale sentir orgullo de lo que somos.
Cuánto vale emocionarse junto a miles de personas sin preguntarles a quién votan, qué rezan o qué piensan. Cuánto vale que Catalunya vuelva a hablarle al mundo con el lenguaje universal de la cultura, del arte y de la belleza. Gaudí lo resumió mejor que nadie: "'Primer l’amor, després la tècnica'". Y anoche se entendió perfectamente. Porque las torres se levantan con técnica. Pero los símbolos solo se levantan con amor. Y esa noche, por unas horas, Barcelona tocó el cielo.
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