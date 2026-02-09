.com .cat
ENTRE TODOS
"Me he sentido maltratado visitando la Sagrada Família"

La calle Provença, entre Marina y Sardenya, considerada la zona cero de los principales conflictos de convivencia provocados por el turismo masivo en el entorno de la Sagrada Familia

David Rabadà

Las visitas a la Sagrada Família en Barcelona generan ingresos durante todo el año, pero no siempre esta entidad trata bien los visitantes. Como ciudadano de aquí compré una entrada para visitar la basílica y para acceder a una de las torres. Después de varios controles, entré en el recinto sin que nadie me informara en ningún momento de que el acceso a las torres estaba cerrado por lluvia.

Dentro del recinto lo pregunté y fue entonces cuando me dijeron que no se podía subir. Al pedir el reembolso, se me dijo que solo devolvían 10 euros y que, para subir otro día, tenía que volver a pagar la entrada entera. Considero este procedimiento un abuso y reclamo disculpas y compensación. 

