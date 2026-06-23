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"Molta gent valorem més la llibertat que la lleialtat per desobeir les autoritats"
La Sagrada Família il·luminada durant la benedicció de la torre de Jesús. | ZOWY VOETEN
Joan Santó
La senyora Blanca Torrubia acusa els cantaires expulsats de falta de respecte i lleialtat per desobeir la prohibició de les autoritats (eclesiàstiques o polítiques?). Sembla que aquesta senyora valora més el "compromís" (el seu), d'altres valorem més la llibertat: els que vam viure la dècada prodigiosa i el maig del 68 francès, per exemple. Només vull recordar un parell de sentències de persones amb prou autoritat ètica per permetre'm exhibir-les: "Quan una llei és injusta, el correcte és desobeir".
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Mahatma Ghandi: "Si ets neutral en situacions d'injustícia, has escollit el costat de l'opressor". Desmond Tutu: "Un té la responsabilitat moral de desobeir les lleis injustes". Martín Luther King: "Sostinc que una petita rebel·lió de tant en tant és una bona cosa, i tan necessària en el món polític com les tempestes en el físic". "'Nam mihi lex esse non videtur, quae justa non fuerit'". "Una llei que no és justa, no em sembla que sigui una llei".
Sant Agustí d'Hipona: "Si [la injustícia] és de tal naturalesa que requereix que siguis l'agent de la injustícia cap a un altre, aleshores dic: trenca la llei." Henry David Thoreau: "Una petita rebel·lió de tant en tant és una bona cosa, perquè serveix per recordar als governants que havien de respectar el poble". Thomas Jefferson: "L'arbre de la llibertat s'ha de regar de tant en tant amb la sang dels patriotes i dels tirans. És el seu abonament natural".
Es veu clarament la posició política (més que ètica) de la senyora Torrubia, no cal que entrem en detalls. Però ha de ser conscient que al nostre país hi ha molta gent que pensem diferent. Molts.
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