"Ruego al ayuntamiento que no haga desaparecer el bus V17 de la Via Laietana"

Mercedes Muñoz

0 Comentarios

Este 2 de marzo el autobús V17 dejará de bajar por la Via Laietana. Este autobús es muy utilizado por los vecinos de Ciutat Vella para llegar a la zona del Hospital Vall d'Hebron. De hecho, lamentamos, y mucho, que este autobús ya no suba por la citada calle, y ahora no solo no subirá, como hacía antes de la reforma de la Via Laietana, sino que no circulará tampoco en dirección mar.

Espero y deseo que el ayuntamiento o la entidad responsable rectifique y nos deje la línea por la Via Laietana, como se nos prometió cuando empezaron las obras. En ese momento se nos dijo que no desaparecería ninguna línea y hemos tenido que luchar mucho para que las que ahora circulan no pasarán por otras calles. Rectificar es de sabios, así que háganlo.

