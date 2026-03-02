"Ruego al ayuntamiento que no haga desaparecer el bus V17 de la Via Laietana"

"¡Enhorabuena, Trump! Eres un fenómeno"
Mario Nahra Sant Just Desvern
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Barcelona presumeix per fi de la nova Via Laietana
Mercedes Muñoz
Este 2 de marzo el autobús V17 dejará de bajar por la Via Laietana. Este autobús es muy utilizado por los vecinos de Ciutat Vella para llegar a la zona del Hospital Vall d'Hebron. De hecho, lamentamos, y mucho, que este autobús ya no suba por la citada calle, y ahora no solo no subirá, como hacía antes de la reforma de la Via Laietana, sino que no circulará tampoco en dirección mar.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Espero y deseo que el ayuntamiento o la entidad responsable rectifique y nos deje la línea por la Via Laietana, como se nos prometió cuando empezaron las obras. En ese momento se nos dijo que no desaparecería ninguna línea y hemos tenido que luchar mucho para que las que ahora circulan no pasarán por otras calles. Rectificar es de sabios, así que háganlo.
Participaciones de loslectores
Mario Nahra Sant Just Desvern
Fernando Guerrero Cornellà de Llobregat
Másdebates
El debate